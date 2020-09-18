В России представили проект отечественной базовой станции 5G. Появится российская БС для сетей пятого поколения уже в 2023 году, передает РИА Новости.

Сообщается, что проект представил лидирующий исследовательский центр (ЛИЦ) «Глобальные беспроводные системы связи». Известно, что в течение 2021-2022 годов будут проводиться разработка алгоритмов и программного обеспечения для создания базовой станции.

Уже в ноябре этого года планируется начать испытания алгоритмов и макета. К концу 2021 года завершится разработка системы управления сетью 5G. В производство отечественная БС 5G будет запущена в 2023 году.

«У нас есть опыт аналогичной разработки на примере базовой станции 4G-LTE-Advanced – разработка будет завершена уже в этом году и начнутся испытания совместно с операторами связи. В конце 2020 – начале 2021 года планируется выход на серийное производство с индустриальными партнерами. Данный опыт сейчас используется для разработки базовой станции 5G», — прокомментировал заместитель гендиректора, директор НТЦ перспективных разработок «ГлобалИнформСервис» Вадим Белявский.

Отмечается, что при реализации макета базовой станции будут задействованы частоты 3,3-4,2 ГГц, поскольку они являются самыми распространенными и перспективными для развертывания сети 5G/IMT-2020. ЛИЦ ведет работу совместно с РЖД, «Газпромом», «Роснефтью», «Ростелекомом» и другими компаниями.

Напомним, в прошлом году российским операторам связи предлагали бесплатные частоты в обмен на покупку отечественного оборудования. Отмечалось, что с 2022 года может вырасти налог на ввоз некоторых элементов сетевого оборудования, аналоги которого имеются в России. Таким образом, выгода от закупок отечественной техники для операторов становится очевидной.

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