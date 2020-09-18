Vodafone еще больше расширил покрытие сети LTE 900 МГц. Связь четвертого поколения в диапазоне 900 МГц теперь доступна и в Киевской области, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, LTE 900 МГц от Vodafone появилась на территории 69 небольших населенных пунктов Киевской области. Таким образом доступ к 4G получили около 45 тысяч человек.

Сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1600 населенных пунктах и охватывает свыше миллиона человек, проживающих в Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой и Киевской областях.

«Ранее в небольших населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, это открывает новые возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в августе Vodafone также расширил свою 4G сеть LTE в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц в 18 областях Украины. Доступ к скоростному интернету получили более 570 000 жителей в 660 населенных пунктах страны.

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