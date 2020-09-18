Датский оператор TDC анонсировал запуск в стране коммерческой сети 5G на базе оборудования от компании Ericsson. Компании Telia и Telenor также объявили о планах запуска совместной сети 5G ближе к концу текущего месяца.

5G сеть от компании TDC будет развёрнута в диапазоне 3.5 ГГц и охватит крупнейшие датские города – Копенгаген, Оденсе, Орхус и Хельсингёр. К концу 2020 года оператор планирует достичь общенационального покрытия в стандарте 5G.

Компания TDC начала развёртывание инфраструктуры 5G в октябре 2019 года с крупнейшего и наиболее густонаселённого региона страны – острова Зеландия. С тех пор на почти 3 000 базовых станциях по всей территории Дании было установлено 5G оборудование от компании Ericsson.

Сотрудничество между компаниями TDC Denmark и Ericsson в секторе 5G включает в себя использование продуктов для сетей радиодоступа (RAN), а также решения Ericsson Radio System и ключевые решения из портфеля 5G Core компании Ericsson.

В марте 2019 года компания TDC выбрала компанию Ericsson в качестве партнёра для запуска коммерческой сети 5G, включающей в себя управляемые службы, в рамках масштабной перестройки своей системы беспроводной связи.

В декабре 2019 года компания Ericsson предоставила сетевое оборудование стандарта 5G, необходимое для запуска пилотной сети, которую компания TDC развернула в городе Хельсингёр. Для работы пилотной сети 5G компанией использовалась тестовая лицензия на частоты в диапазоне 3.5 ГГц.

Тем временем скандинавские операторы Telia и Telenor, использующие общую мобильную инфраструктуру на территории Дании, объявили о своих планах начать развёртывание технологии 5G в Дании в конце текущего месяца.

В преддверии запуска технологии 5G компании заявили о том, что обновили сеть и провели несколько успешных пилотных испытаний режима 5G.

В компаниях Telia и Telenor также заявили о том, что первыми городами, в которых появится связь в стандарте 5G, станут Копенгаген и Ольборг, где существующие тестовые площадки 5G будут доступны для общего пользования. После этого две компании планируют начать модернизировать и другие базовые станции.

Следующими на очереди по внедрению технологии 5G в рамках сетей компаний Telia и Telenor станут города Орхус и Оденсе.

«Мы хотим запустить общенациональную сеть 5G, опираясь на потребности наших клиентов и рынка. Мы планируем обеспечить интеллектуальное развёртывание, при котором наши клиенты получат максимальную отдачу как от новой сети 5G, так и от существующей мощной общенациональной сети 4G. Нашим приоритетом является обеспечение наилучшего покрытия сети при одновременном внедрении инновационных цифровых решений, использующих технологии и ёмкость нашей сети», – сказал глава Telia в Дании Томас Кьерсгаард,.

Обе компании также заверили, что модернизация сети и развёртывание стандарта 5G будет в ближайшие годы продолжаться постепенно по всей территории страны по мере того, как в Дании будут выделяться частоты для запуска 5G на коммерческой основе.

В апреле 2019 года Дания провела аукцион частот в диапазонах 700 МГц, 900 МГц и 2.3 ГГц. До конца текущего года местный регулятор телекоммуникаций также планирует выставить на аукцион частоты в диапазонах 3.5 ГГц и 26 ГГц для развития 5G.

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