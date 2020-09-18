ТВ IPTV теле пиратство
Мужчина, признавший себя виновным в продаже сет-топ-боксов, которые нелегально обеспечивали доступ к контенту платного ТВ, заключён под стражу на два года.

Пол Жак из Западного Йоркшира (Великобритания) продал примерно 2 500 нелегальных устройств, предоставив покупателям также нелегальную подписку на контент.

В период с 2015 по 2019 год он заработал более 200 000 фунтов стерлингов на продаже сет-топ-боксов через свой web-сайт и через eBay.

Покупатели устройств получали возможность смотреть спортивные передачи и фильмы с платформ платного телевидения без оформления подписки у легальных провайдеров.

Помощник главного констебля, руководитель отдела национальной полиции по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, Пит О’Догерти сказал: «Суровость приговора, вынесенного по этому делу, подчёркивает серьёзность данного преступления и призвана служить предупреждением для всех тех, кто причастен к онлайн-пиратству – как тех, кто непосредственно занимается распространением нелегального контента, так и тех, кто смотрит его дома.

Исполнительный директор антипиратской организации FACT Кирон Шарп добавляет: «Это ещё один случай, демонстрирующий серьёзность последствий, с которыми рискуют столкнуться лица, которые решили нарушить закон, предлагая незаконный контент.

«FACT будет продолжать сотрудничать с вещательными компаниями и правообладателями, ища способы и возможности для борьбы с практикой нелегальных потоковых трансляций и привлечения к ответственности тех, кто за этим стоит. Это не серая зона, и любой, кто занимается распространением нелегального контента, рискует быть осуждённым».

Данный приговор стал последним в серии акций, направленных на борьбу с незаконным потоковым вещанием в сети и теми, кто извлекает из него прибыль.

Напомним, в июне текущего года в Британии экс-полицейский получил год тюрьмы за телепиратство.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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