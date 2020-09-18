Мужчина, признавший себя виновным в продаже сет-топ-боксов, которые нелегально обеспечивали доступ к контенту платного ТВ, заключён под стражу на два года.

Пол Жак из Западного Йоркшира (Великобритания) продал примерно 2 500 нелегальных устройств, предоставив покупателям также нелегальную подписку на контент.

В период с 2015 по 2019 год он заработал более 200 000 фунтов стерлингов на продаже сет-топ-боксов через свой web-сайт и через eBay.

Покупатели устройств получали возможность смотреть спортивные передачи и фильмы с платформ платного телевидения без оформления подписки у легальных провайдеров.

Помощник главного констебля, руководитель отдела национальной полиции по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, Пит О’Догерти сказал: «Суровость приговора, вынесенного по этому делу, подчёркивает серьёзность данного преступления и призвана служить предупреждением для всех тех, кто причастен к онлайн-пиратству – как тех, кто непосредственно занимается распространением нелегального контента, так и тех, кто смотрит его дома.

Исполнительный директор антипиратской организации FACT Кирон Шарп добавляет: «Это ещё один случай, демонстрирующий серьёзность последствий, с которыми рискуют столкнуться лица, которые решили нарушить закон, предлагая незаконный контент.

«FACT будет продолжать сотрудничать с вещательными компаниями и правообладателями, ища способы и возможности для борьбы с практикой нелегальных потоковых трансляций и привлечения к ответственности тех, кто за этим стоит. Это не серая зона, и любой, кто занимается распространением нелегального контента, рискует быть осуждённым».

Данный приговор стал последним в серии акций, направленных на борьбу с незаконным потоковым вещанием в сети и теми, кто извлекает из него прибыль.

Напомним, в июне текущего года в Британии экс-полицейский получил год тюрьмы за телепиратство.

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