Запуск ракеты-носителя Ariane 6 состоится в 2023 году. Ракета выведет в космос телекоммуникационный спутник компании Intelsat, передает ТАСС.

Согласно данным, Arianespace подписала с Intelsat соглашение на запуск трех спутников — Galaxy 35, Galaxy 36 и Galaxy 37. Отправка аппаратов в космос будет произведена в два запуска: Galaxy 35 и Galaxy 36 будут выведены на орбиту одновременно в 2022 году, а Galaxy 37 — в 2023 году.

«Все три спутника будут обеспечивать связь «в верхней части спектра C-диапазона беспроводных радиочастот, который используется для критически важных телекоммуникаций и передачи данных по всему миру». Таким образом Intelsat рассчитывает повысить скорость развертывания сетей нового поколения 5G операторами мобильной связи в США», — пишет ресурс.

Напомним, Ariane Group запустила производство ракет Ariane 6 в мае прошлого года. Уже в октябре двигатель ракеты прошел успешное тестирование.

Первый запуск Ariane 6 должен был состояться уже во второй половине текущего года. Но, как заявил в июле президент объединения Ariane Group Андре-Юбер Руссель, на фоне пандемии коронавируса пуск переносится на 2021 год.

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