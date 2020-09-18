Китаю потребовалось менее года на то, чтобы стать крупнейшим в мире 5G-рынком по количеству пользователей. Число людей, активно использующих устройства с поддержкой технологии пятого поколения, в КНР уже перевалило за 110 миллионов, передает Хайтек+.

Согласно данным, к середине сентября мобильные операторы Китае уже успели выполнить план по строительству 500 тысяч базовых станций 5G, рассчитанный до конца 2020 год. Более того, за оставшиеся три месяца текущего года планируется построить еще 100 тысяч дополнительных вышек.

Также Китай продолжает лидировать среди поставщиков 5G-смартфонов во всем мире. Доля гаджетов с поддержкой 5G в Китае в первом квартале 2020 года составила всего 16%, однако на тот момент это был наибольший в мире показатель. Во втором квартале показатели выросли уже до 36%. Среди китайских брендов самыми заметными на рынке оказались Huawei (60%), Oppo, Xiaomi и Vivo (36%).

Напомним, в августе сообщалось, что китайский город Шэньчжэнь первый в мире получил абсолютное покрытие 5G. В городе функционируют более 46 тысяч базовых станций пятого поколения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.