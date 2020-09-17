В Верховный суд Великобритании поступил иск против YouTube. Видеохостинг обвиняют в незаконном сборе данных о детях с целью дальнейшего использования этой информации для таргетированной рекламы, передает Хабр.

Сообщается, что в суд обратился технический исследователь Дункан Макканн. Он обвинил YouTube в нарушении законов о конфиденциальности информации о детях и потребовал компенсации на сумму более 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (свыше $3,2 млрд).

Иск Макканна поддержала британская некоммерческая организация Foxglove. В своем заявлении компания утверждает, что YouTube собирает информацию о зрителях младше 13-ти лет, что законодательно запрещено в Великобритании. По закону, использовать конфиденциальные данные о несовершеннолетних пользователях веб-сайты, приложения и цифровые платформы могут только с согласия родителей.

«Foxglove считает, что YouTube эксплуатирует детей и наносит им вред. Сбор данных о детях нарушает их права и приводит к тому, что они видят неподходящий для них контент. Мы, как и Дункан Макканн, считаем, что это незаконно, поэтому призываем суд остановить это», — говорят в некоммерческой организации.

В свою очередь YouTube отмечает, что контент видеоплатформы в принципе не предназначен для лиц, не достигших 13-ти лет. Для детей существует YouTube Kids. Однако для просмотра большинства видео на видеохостинге не требуется регистрация и подтверждение личности, что делает сервис почти полностью доступным пользователям любого возраста.

К тому же, как стало ясно из отчёта правительства Великобритании, YouTube смотрят около трёх четвертей всех британский детей и подростков в возрасте от пяти до 15 лет, а также примерно половина дошкольников от трёх до четырёх лет.

Напомним, что в прошлом году YouTube уже проходил по подобному делу. Тогда Федеральная торговая комиссия США обвиняла Google в нарушении приватности личных данных детей. В марте 2019 года компания выплатила штраф в размере 170 миллионов долларов.

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