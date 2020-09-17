Volia предоставит покупателям телевизоров Samsung Smart TV полгода свободного доступа к телеканалам и видеоконтенту

Компания Samsung Electronics Украина и украинский провайдер Volia стали партнерами.

По данным пресс-службы, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Samsung Electronics Украина Катерина Кузнецова и руководитель Департамента продуктов и инноваций Volia Арвил Куприс, во время встречи в Киеве, обсудили направления совместной деятельности и подписали двусторонний договор о сотрудничестве компаний.

Первым совместным предложением стала Акция от Samsung «Wow-pack Огромное пространство контента», в которой клиентам, при покупке телевизоров Samsung Smart TV, предлагается 6 месяцев свободного доступа к лучшим каналам, онлайн-кинотеатрам и библиотекам от компании Volia. Приложение Volia стало доступным на Samsung Smart TV.

«Более 14 лет компания Samsung является лидером мирового рынка телевизоров, и как лидер, мы всегда должны оправдывать высокие ожидания покупателей. Наше сотрудничество с Volia нацелено на расширение возможностей покупателей наших Smart TV в получении свободного доступа к качественному легальному контенту. На данном этапе – это приятный бонус при покупке Smart телевизоров Samsung», – сообщает Катерина Кузнецова.

«Volia продолжительное время является лидером рынка телекоммуникаций. Партнерство двух лидеров рынка, прежде всего, откроет новые перспективы для развития акционных предложений, а также положит начало по созданию новых комплексных услуг для максимального удовлетворения запросов потребителей», – прокомментировала событие Сандра Крауиня, маркетинг директор Volia.

Компании намерены в дальнейшем развивать партнерские отношения, уже сегодня ведутся переговоры о совестном запуске на рынок новых предложений и услуг.

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