MEGOGO покажет своим подписчикам новый тревел-сериал. Премьера 8-серийного проекта «Велике коло» стартует уже в октябре, сообщает пресс-служба.
Сериал рассказывает историю украинского путешественника Артемия Сурина, совершившего кругосветное путешествие. Он преодолел 100 000 километров, передвигаясь только наземным и водным транспортом. За 280 дней Артемий посетил все шесть континентов Земли, пересек все меридианы, все часовые пояса, дважды — экватор, три океана и более 40 стран.
Путешественник не раз подвергался опасности и даже был приговорён в Иране к смертной казни, но история завершилась благополучно. После возвращения Артемия домой совет Книги рекордов Украины избрал его бренд-амбассадором Украины в мире, а само путешествие установило 4 национальных и 2 мировых рекорда.
«Каждая серия не похожа на другую. Здесь и многогранность Европы, и контраст северной Африки и величие трех океанов. Невероятные впечатления подарила подлинность Латинской Америки, а от встречи с Антарктидой просто захватывает дух. Масштаб и природа Австралии и Новой Зеландии действительно очаровывают. Азиатские страны меняют мышление. Возвращаясь к родной Украине, наполняют мысли и осознание увиденного. Но самое главное, что своё путешествие и каждую минуту этого проекта я посвящаю всем людям, которые несмотря ни на что, продолжают мечтать», — поделился Артемий.
Отмечается, что каждый пройденный континет — отдельная история в сериале. Над проектом работала команда кинокомпании Prime Story Pictures. Уже скоро по мотивам проекта Артемий Сурин представит книгу «280 днів навколо світу», издательства BookChef.