«Медиа Альянс» в партнёрстве c МТС запускают в России новый телеканал от Discovery, Inc., мирового лидера в области документально-развлекательного контента.

Речь идёт о Discovery Ultra – первом познавательном канале в формате Ultra HD. Канал будет круглосуточно доступен абонентам спутникового, кабельного и мобильного ТВ от МТС в базовом пакете на кнопке 331.

«Модернизация телевизионного канального плана является одной из опорных точек стратегии развития ТВ-сегмента МТС. В рамках данного направления всё более важным становится расширение как жанрового и контентного наполнения, так и качества изображения. Усиление нашего предложения новым Ultra HD каналом логичный шаг на этом пути, и мы уверены, что наши абоненты по достоинству оценят интересный контент канала Discovery в современном качестве телевизионного изображения», – отметил операционный директор МТС Медиа Алексей Иванов.

«Телевидение в формате Ultra HD – это телевидение нового поколения. Сегодня в России продается все больше 4K телевизоров, при этом нативного UHD контента все еще очень мало. Мы считаем эту нишу перспективной и запускаем уже второй канал в формате ультравысокой четкости, вслед за спортивным Eurosport 4K. Именно спортивный и познавательно-развлекательный контент, на мой взгляд, наиболее выигрышно смотрятся в 4K. Эпичные съемки и воодушевляющий видеоряд всегда были одними из конкурентных преимуществ канала Discovery, и теперь у зрителей есть возможность ощутить еще больший эффект присутствия, – комментирует генеральный директор «Медиа Альянс» Григорий Лавров. – Мы благодарны нашим партнерам из МТС, вместе с которыми проделали большую работу, чтобы этот запуск стал возможен. Это очередной серьезный шаг в развитии нашего стратегического сотрудничества».

Discovery, Inc. – мировой лидер в производстве контента в жанре реалити. Зрителям будут доступны шоу в формате Ultra HD, что обеспечит полное погружение в контент и сделает просмотр еще увлекательнее. Основные жанры, на которых строится программная сетка канала: «Турбо», «Выживание и приключения», «Наука и космос», «Дикари», «Дикая природа», «Опасные и прекрасные».

Ключевые шоу для Discovery Ultra производятся в нативном UHD-формате, на специальном оборудовании, обеспечивающем ультравысокую четкость изображения. В числе премьер, с которых канал начнет вещание — шоу Discovery Channel «Как это устроено?». Кроме того, зрителей ждут программы «Махинаторы», «Аляска: семья из леса», «Большие кошки Кении» и другие.

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