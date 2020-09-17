Компания Sandvine, которая недавно призналась в причастности к блокировке интернета в Беларуси, расторгла лицензионное соглашение с республикой. Компания приняла такое решение в связи с тем, что правительство использовало её продукт для нарушения прав человека, пишет Код Дурова.

Сообщается, что после прекращения сотрудничества сторон технология Sandvine все равно продолжит работать на территории Беларуси. Однако страна больше не сможет получать техническую поддержку и обновления.

Что интересно, еще недавно главный технический директор Sandvine Александр Хаванг говорил, что ограничение доступа к определенным материалам на сайтах не является нарушением прав человека. Однако, видимо, теперь свое мнение в компании изменили.

Напомним, на днях стало известно, что Беларусский национальный центр обмена трафиком для блокировки сайтов и мессенджеров в период с 9 по 12 августа использовал технологию компании Sandvine. Оборудование Sandvine, известное как глубокая пакетная проверка (DPI), позволяет фильтровать до 40% сетевого трафика.

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