Киберполиция совместно с сотрудниками Главного следственного управления Нацполиции пресекла незаконную трансляцию пяти украинских телеканалов в Киевской и Винницкой областях. Нарушители предоставляли нелегальный доступ к каналам с 2017 года, сообщает официальный сайт Киберполиции.

Согласно данным, правоохранителям удалось установить, что фигуранты в течение трех лет предлагали украинцам услуги по подключению интернета и кабельного вещания. При этом в пакете услуг были указаны пять телеканалов, на ретрансляцию которых провайдер не имел разрешения.

Киберполициейский и Нацполиция провели обыски по адресу предприятия и в домах фигурантов. Было изъято оборудования для ретрансляции и документация. По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного деятельностью нарушителей, превысила 1 миллион гривен.

Отмечается, что изъятые доказательства были отправлены на экспертизу, следственные действия продолжаются. Было открыто уголовное производство по факту нарушения авторского права и смежным прав. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.

напомним, в августе Киберполиция пресекла незаконное распространение телеконтента в Николаеве. Злоумышленники подключали зрителям трансляции платных телеканалов без разрешения правообладателей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.