В Польше началось тестовое телевизионное вещание в стандарте DVB-T2

Польский общественный вещатель – компания Telewizja Polska (TVP) – и национальная трансляционная компания Emitel начали тестовое телевизионное вещание в цифровом стандарте DVB-T2, которое продлится на протяжении трёх месяцев.

В рамках тестового вещания задействованы передатчики в Кракове и Катовице, работающие в режиме одночастотной сети (SFN) на 27-ом телевизионном канале, которые обеспечивают трансляцию телеканалов TVP Kultura HD, TVP Polonia HD и TVP Rozrywka для аудитории в более чем 6 миллионов человек.

Комментируя начало тестового вещания в новом стандарте, директор отдела дистрибуции в TV Марцин Клепацки отметил: «Целью тестового вещания, запущенного компанией Telewizja Polska, является прежде всего возможность проверить, готовы ли телевизоры, установленные в польских домохозяйствах, принимать телепрограммы в новом стандарте. Мы начали с двух населённых пунктов, однако, у нас уже есть разрешения на установку новых передатчиков в Варшаве, Познани и в агломерации Труймясто, а уже в ближайшие месяцы мы планируем охватить вещанием новые регионы – таким образом, чтобы постепенно обеспечить покрытие сигналом всей страны, и, таким образом, каждый зритель TVP в Польше смог бы проверить совместимость технических характеристик своего приёмного устройства с новым стандартом. Мы также планируем использовать новые частоты, чтобы познакомить зрителей с уникальным предложением от TVP, которое до сих пор не могло быть доступно в цифровом наземном эфире из-за недостаточного количества мультиплексов».

Директор отдела сетевого планирования и развития услуг компании Emitel Пётр Гузевич добавил: «Эти тесты помогут нам лучше подготовиться к переходу на новый стандарт цифрового телевизионного вещания. Кроме того, они позволят зрителям, проживающим в зоне вещания, проверить возможность приёма сигнала на своих телевизорах. Тесты потребуют изменения параметров приёма, что для зрителей, заинтересованных в просмотре программ в стандарте DVB-T2/HEVC и использующих старые модели приёмников, может означать необходимость проведения повторного поиска телепрограмм».

Следующими городами, в которых будет запущено тестовое вещание в стандарте DVB-T2, Станут Варшава, Гданьск и Познань.

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