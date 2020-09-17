Британия «перенастраивает» миллионы телевизоров, очистив диапазон 700 МГц для нужд 5G

Британский регулятор Ofcom выделит 80 МГц спектра в недавно очищенном диапазоне 700 МГц.

После завершения четырёхлетнего периода «перенастройки» почти 20 миллионов телевизоров Великобритания, наконец, официально очистила диапазон 700 МГц, в результате чего появились свободные частоты, столь необходимые для развития сетей 5G. Правительство сообщило, что диапазон 700 МГц обеспечит надёжное покрытие сигналом мобильной связи как внутри помещений, так и на очень обширных территориях, включая сельскую местность.

По данным агентства RCR Wireless News, в правительстве Великобритании уверены в том, что освобождение данного диапазона увеличит общую ёмкость частотного спектра, доступного для использования службами мобильной связи в Великобритании, почти на пятую часть.

«Мы являемся свидетелями тихой революции в радиоэфире, – прокомментировал ситуацию министр цифровой инфраструктуры Мэтт Варман, – которая обеспечит увеличение охвата мобильной связью сельских сообществ и расширит возможности 5G для повышения производительности бизнеса и улучшения качества жизни людей».

Очищенный участок спектра не будет выставляться на аукцион до января следующего года, однако британский регуляторный орган в сфере телекоммуникаций Ofcom ранее заявлял, что планирует начать официальный процесс торгов в ноябре. Ofcom выделяет для этого 80 МГц спектра в недавно очищенном диапазоне 700 МГц, а также 120 МГц спектра в диапазоне 3.6–3.8 ГГц.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в июле потребовал от операторов мобильной связи, работающих на территории страны, до 2027 года полностью изъять оборудование от компании Huawei из своих сетей 5G, сославшись на «разумные технические причины», связанные с новыми рисками для безопасности, которые действительно возникали, когда правительство пыталось пойти на компромиссное соглашение с китайским поставщиком, согласившись предоставить компании ограниченную роль в построении сетей 5G.

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