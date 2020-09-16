Киевстар повысил суммы страховых выплат для пользователей услуги «Мобильная безопасность». Размер компенсации увеличили более чем в два раза, сообщает пресс-служба оператора.
Так, абоненты с тарифом «Защита» в случае потери своего телефона теперь могут получить 3500 грн компенсации вместо 1200 грн. А пользователям тарифа «Защита+» возместят 7000 грн. вместо 2500 грн.
Стоит напомнить, что изначально услуга «Мобильная безопасность» призвана увеличить вероятность возвращения утерянного телефона. Оператор предлагает вознаграждение человеку, нашедшему и вернувшему гаджет, а также берет на себя расходы на услуги курьера или почты.
В случае, если собственнику телефон не вернут, оператор выплачивает ему денежную компенсацию. Размер этой компенсации завист от выбранного тарифа («Защита» или «Защита+»), а также модели телефона. Стоимость услуги с тарифом «Защита» составляет 10,5 грн./нед., а «Защита+» – 14 грн./нед.
Отмечается, что помимо этого услуга «Мобильная безопасность» предлагает абонентам ряд других функций: удаленное блокирование телефона в случае его потери, удаление с него данных и фото, удаленный GPS-поиск телефона через личный web-кабинет, удаленное включение сирены или фотографирование того, кто мог его украсть.
На сегодня услугой пользуются более 190 000 клиентов. По статистике благодаря ей находят каждый третий потерянный или украденный телефон.