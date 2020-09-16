В Китае запустили ракету-носитель CZ-11 с 9 спутниками. Космические аппараты будут осуществлять мониторинг и съемку поверхности Земли, передает Синьхуа.

Согласно данным, в числе запущенных на орбиту спутников — аппарат популярной китайской видеоплатформы Bilibili. Спутник был сделан по заказу и предназначен для фото- и видеосъемки поверхности Земли.

По словам заместителя председателя правления, главного операционного менеджера компании Bilibili Ли Ни, материалы, предоставленные спутником, будут размещаться на платформе Bilibili. Контет видеосервиса охватывает различные сферы: науку, технологии, гуманитарные науки, благотворительность и образование.

В дальнейшем, говорит Ли Ни, платформа планирует предоставлять зрителям услуги, адаптированные под их интересы, такие, как снимки, снятые методом аэрофотосъемки.

Как отмечает NEWSru, в группировке, выведенной ракетой CZ-11, также присутствовали два спутника Центрального телевидения Китая и шесть аппаратов для гиперспектральной фотосъёмки земной поверхности. Полученные со спутников материалы будут использоваться для оценки состояния земельных ресурсов, при городском планировании и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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