С каждым днем все больше приобретают популярность бытовые устройства, которые можно контролировать со смартфона. В это число входят роботы-пылесосы. Но не все бренды занимаются разработкой собственного программного обеспечения. Наиболее используемыми являются приложения от Xiaomi (Mi Home), iRobot (Home).

В обеих программах присутствует возможность контроля всех смарт-девайсов от данных компаний. Установить их можно как на Android, так и на iOS. В iRobot Home есть возможность взять полный контроль над уборочным процессом. Xiaomi Mi Home позволяет настроить сценарии работы гаджетов. Например, встроенный состоит из подъема, покидания, возвращения на базу и сна.

Система навигации

Умный пылесос обладает множеством различных датчиков, которые вместе составляют систему навигации. Они нужны, чтобы:

опознавать и объезжать препятствия (оптические);

находить дверные проемы, выбираться из-под мебели и из комнаты обратно (ультразвуковые);

не упасть с лестницы, заезжать на ковры и проезжать провода (инфракрасные).

Система делится на два вида: контактная, бесконтактная. Первая чаще всего применяется в маленьких квартирах. Такие роботы-пылесосы передвигаются преимущественно зигзагами, вдоль стен или по спирали.

Вторые способны определить препятствие за несколько сантиметров до него. Благодаря лазерному лучу девайс рассчитывают расстояние. Идеально подойдет для больших помещений.

Топ производителей

Изготовители, которые наилучшим образом зарекомендовали себя на рынке роботов-пылесосов, — это Xiaomi и iRobot. Они производят многофункциональные изделия отличного качества по сравнительно невысоким ценам. Изготавливаются также умные пылесосы от Samsung, Philips, Rowenta, но они не настолько функциональны.

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