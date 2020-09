ViacomCBS переименует свой видеосервис CBS All Access. Платформа получит новое название Paramount+, передает Телекритика.

Согласно данным, ребрендинг проведут в 2021 году. Новое название призвано отразить расширенную линейку контента, пополнившего библиотеку сервиса после слиянияViacom и CBS в 2019 году. В частности, речь идет о таких брендах как BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Smithsonian Channel, TV Land, VH1, Paramount Pictures.

Известно, что изначально переименовать сервис собирались этим летом, однако позже ребрендинг перенесли на 2021 год. Кроме того, в следующем году CBS All Access планирует выход на международный уровень, начиная с Австралии, Латинской Америки и Скандинавии.

В дополнение к ребрендингу ViacomCBS также расширит и библиотеку своего видеосервиса. Среди запланированных шоу: выйдет мини-сериал «Предложение» (The Offer), драма «Львица» (Lioness), новая версия выходившей на MTV программы Behind the Music, криминальная драма «Настоящие преступные умы» (The Real Criminal Minds).

Напомним, в следующем году ViacomCBS планирует запуск своего новго масштабного видеосервиса. «Дом брендов» выйдет «с 15 тысячами часов нового программирования Viacom и CBS в дополнение к существующим 15 тысячам часов CBS All Access».

