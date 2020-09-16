Компания Fujitsu, возможно, не обладает столь же высоким статусом на рынке стоечных серверов, какой имеют Dell EMC и HPE, однако пользователи всегда могут положиться на разработанное ею семейство серверов Primergy, которые обладают отличным дизайном и обеспечивают высокое качество работы при хорошей цене. Все эти слова можно справедливо сказать о Primergy RX2530 M4: данный стоечный сервер типа 1U представляет собой хорошо продуманный и мощный набор, обеспечивающий высокую плотность обработки данных.

Данный сервер предназначен для выполнения различных задач, среди которых – виртуализация, горизонтальное масштабирование, обработка небольших баз данных и высокопроизводительные вычисления. Сервер способен поддерживать до двух процессоров Xeon Scalable – вплоть до мощных 28-ядерных Platinums. Возможность установки центрального процессора типа «M» и наличие в сервере 24 слота DIMM сервера позволят увеличить объём памяти 3DS DDR4 до 3 ТБ.

Возможности сервера для хранения информации также неплохи; шасси может поддерживать установку до 10 дисков типа SFF или высокопроизводительных SSD-накопителей PCIe NMVe. Fujitsu предлагает множество вариантов установки RAID-контроллеров, и благодаря наличию четырёх слотов PCI-e в нём есть много возможностей для расширения.

Цены на данный сервер довольно демократичны, что позволяет начать с покупки стартовых блоков с одним 8-ядерным процессором Silver 4110 с тактовой частотой 2.1 ГГц и 16 ГБ DDR4, к которому можно добавить хранилище данных на свой выбор. Сервер, который рассматривается в данном обзорном материале, представляет собой достаточно мощную систему, которая включает в себя два 12-ядерных процессора Gold 6136 с тактовой частотой 3 ГГц, внушительные 192 ГБ памяти DDR4 2 666 МГц, два блока питания 800 Вт с возможностью «горячей» замены и несколько SSD-накопителей.

Fujitsu Server Primergy RX2530 M4: дизайн

Шасси корпуса выглядит достаточно прочным, а снятие кожуха подтверждает первоначальные ассоциации: сервер Fujitsu сделан очень качественно и имеет неплохой дизайн. Перехлёсты кабелей внутри минимальны, поэтому все компоненты сервера легко доступны для текущего обслуживания и замены.

Технология Cool-Safe от Fujitsu предусматривает использование ячеистой решётки для улучшения прохождения воздушного потока проветривания, а опция Advanced Thermal Design (ATD) позволяет серверу работать при более высоких температурах окружающей среды в центрах обработки данных. Fujitsu также предусмотрела использование в сервере системы жидкостного охлаждения, которая может быть установлена по специальному запросу.

Охлаждение корпуса осуществляется группой из восьми модульных двухроторных вентиляторов с возможностью «горячей» замены, расположенных за объединительной платой дисков. Проветриванию также способствует прочный прозрачный кожух, закрывающий разъёмы процессора и слоты памяти.

Выбор вариантов обеспечения питания достаточно широк, поскольку помимо двух блоков питания Platinum мощностью 800 Вт в рассматриваемом сервере Fujitsu допускается установка блоков мощностью 450, 1200 и 1300 Вт. Общее энергопотребление анализируемой системы было хорошим: она потребляла всего 82 Вт в режиме ожидания, а пиковое значение в 442 Вт отмечалось при работе обоих центральных процессоров Gold со 100%-ной нагрузкой.

Установка сетевых адаптеров DynamicLOM OCP от Fujitsu вместо использования слотов PCI-e предполагает установку их в специальные разъёмы на материнской плате. На картах реализована высокоскоростная сеть контактов: наряду с четырехпортовым гигабитным портом Fujitsu предлагает двухпортовые медные и оптоволоконные адаптеры 10GbE и четырехпортовую оптоволоконную версию 10GbE.

Fujitsu Server Primergy RX2530 M4: управление

Для обеспечения возможности проведения удалённого мониторинга сервер оснащён встроенным контроллером iRMC S5 от Fujitsu и выделенным гигабитным портом. Он не такой умный, как iLO5 от HPE или iDRAC9 от Dell EMC, однако его web-консоль обеспечивает хорошую безопасность доступа и предоставляет множество информации о важнейших компонентах.

Он обеспечивает полную разбивку энергопотребления для ключевых компонентов, а также предлагает подробные журналы событий и средства оповещения. Как и в случае с HPE и Dell EMC, для полного удалённого управления ОС, службами виртуального мультимедиа и захвата видео необходимо обновить iRMC S5 с помощью расширенной лицензии.

Прошивка iRMC поддерживает функцию Fujitsu eLCM (встроенное управление жизненным циклом), которая лицензируется отдельно. Она автоматизирует обновления прошивки и позволяет использовать слот microSD на материнской плате с целью хранения локальных образов ISO для загрузки с них сервера.

Fujitsu Server Primergy RX2530 M4: хранение данных

Базовые системы содержат на материнской плате пару четырёхпортовых встроенных разъёмов SATA. Такая система поддерживает четыре LFF- или до восьми SFF-дисков SATA, однако, чипсет Intel C624 предлагает лишь зеркала и полосы.

Если у вас уже есть объединительная плата SFF с четырьмя дисками, вы можете заказать комплект обновления, чтобы, установив его, расширить поддержку до восьми дисков, где вторая объединительная плата подключена к свободному порту SATA на материнской плате. Если вам не нужна передняя панель оператора с оптическим приводом, портами VGA и USB 3, вы можете заказать систему с задней панелью SFF на 10 дисков и подключаемым расширителем SAS.

Для увеличения производительности и выбора массива можно добавить одну из плат PRAID PCI-e от Fujitsu, которая обеспечивает поддержку SAS3 12 Гбит/сек для хранения данных. Линейка таких плат начинается с карты CP400i, которая добавляет RAID5 и 50 массивов, в то время как EP420i добавляет в микс RAID6 плюс 2 ГБ кэш-памяти.

Для поддержки SSD накопителей NMVe для четырёх устройств требуется либо карта RAID серии PRAID EP500i, либо карта контроллера Fujitsu PCI-e Retimer, обеспечивающая сквозное обслуживание. У вас в системе может быть установлено до 10 SSD-накопителей NVMe, для которых требуется специальная объединительная плата с 10 разъёмами OcuLink и двумя картами Retimer.

Помимо встроенного слота для карт памяти microSD сервер имеет пару разъёмов для SSD-накопителей M.2 SATA, которые поддерживают установку карт длиной до 110 мм. В системе, описанной в обзоре, было установлено два модуля по 150 ГБ, которые можно было использовать для загрузки встроенного гипервизора и защиты его с помощью зеркального массива.

Fujitsu Server Primergy RX2530 M4: вердикт

Fujitsu Primergy RX2530 M4 – это стоечный сервер с превосходными аппаратными характеристиками, который предоставит предприятиям низкопрофильную мощную платформу Xeon Scalable, обладающую большим пространством для роста и великолепным качеством сборки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.