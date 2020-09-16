Музыкальный сервис Spotify обвинил компанию Apple в нечестной конкуренции. По мнению сервиса, с помощью единой подписки на сервисы Apple One «яблочная компания» может переманить клиентов у конкурентов, передает НВ Бизнес.

Согласно данным, сегодня, 15 сентября, Apple представила ряд новых гаджетов и пакетную подписку на свои сервисы Apple One. В Spotify считают, что таким образом компания использует свою доминирующее положение для того, чтоб переманить подписчиков других сервисов.

«Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры, чтобы ограничить антиконкурентное поведение Apple, которое, если его не остановить, нанесет непоправимый вред сообществу разработчиков и поставит под угрозу наши коллективные свободы слушать, учиться, творить и общаться», — заявили в Spotify.

Однако, как утверждают в Apple, клиенты компании как и раньше могут «открывать для себя альтернативы и наслаждаться ими».

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