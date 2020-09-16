Киевстар расширил покрытие 4G, охватив сетью четвертого поколения в диапазоне 900 МГц 14 населенных пунктов Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, оператор установил дополнительные базовые станции на частотах 900 МГц, в результате чего еще 14 населенных пунктов области получили возможность пользоваться услугами скоростного мобильного интернета. Доступ к услугам 4G появился в селах Марьяновка, Веселый Кут, Ульяновка, Аниськовка и других.

«Развитие скоростного мобильного интернета открывает жителям небольших населенных пунктов новые возможности для частного бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам, и т.д. Беспроводной мобильный интернет на высокой скорости доступен не только в помещениях, но и на открытой местности, и чтобы им воспользоваться, не надо прокладывать кабель в каждый сельский дом, школу или амбулаторию – достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что благодаря строительству сети 4G на частотах GSM-900 скоростной мобильный интернет теперь может проникать даже в самые маленькие населенные пункты с численностью населения от 200 до 2000 человек. Параллельно Киевстар продолжает увеличивать 4G покрытие и за счет других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц.

Напомним, ранее Киевстар подключил к LTE 900 Мгц еще 102 населенных пункта в Винницкой области. Оператор установил 25 новых базовых станций, и теперь на территории области обще количество БС 4G составляет 580. На сегодня это самая большая сеть по технологии LTE на территории области.

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