Мультимедийный сервис Okko покажет своим подписчикам контент телеканала Channel 5. Фильмы британского канала впервые будут показаны в России, сообщает пресс-служба ViacomCBS.

Согласно данным, зрителям изначально будет доступен ряд фильмов, посвященных британской королевской семье. Выход документалок приурочен к дню рождения принца Гарри, которому 15 сентября исполняется 36 лет.

«Библиотека Channel 5 в Okko на старте будет включать в себя такие фильмы как «Тайны Кока-Колы», «Секреты Макдональдса: пятьдесят лет «Биг Мака»!», «Кэдбери: Секреты шоколадной фабрики» и документальные картины о секретах английской королевской семьи, среди которых «Королевские хроники», «Принц Альберт: В тени Виктории», «Меган и Марклы: Семья на ножах», «Сандрингем: Рождество королевы», «Тайны королевской семьи», «Уоллис, несостоявшаяся королева» и другие», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в дальнейшем линейка контента Channel 5 будет расширяться. Посмотреть контент телеканала смогут пользователи подписки Paramount+ или пакетов подписок «Оптимум» и «Премиум».

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