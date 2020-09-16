Vodafone продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. В течение августа оператор расширил свою 4G сеть в 18 областях Украины и подключил к к LTE 1800 МГц / 900 МГц более полумиллиона украинцев, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, за последний месяц лета Vodafone смог подключить к 4G 660 населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Таким образом на сегодня оператору удалось предоставить доступ к сети четвертого поколения 80% украинцев. При этом Vodafone продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения.

«После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, уже в сентябре Vodafone запустил сеть LTE 900 МГц в Винницкой и Одесской областях. На сегодня 4G в диапазоне 900 МГц охватывает более 1600 населенных пунктов.

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