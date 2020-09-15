YouTube запускает новый сервис коротких видео. Фактически, платформа станет аналогом запрещенного в США TikTok, передает НВ.

Согласно данным, новый сервис от YouTube получил название Shorts. Изначально он будет доступен только в Индии, но со временем появится и в других странах.

Отмечается, что в YouTube Shorts, как и в TikTok, пользователи смогут создавать и выкладывать короткие видео длительностью до 15 секунд. Ролики можно будет монтировать, добавлять к ним музыку и визуальные эффекты.

Напомним, в июле появилась информация о том, что Facebook готовится открыть внутри своей социальной сети платформу для размещения музыкальных клипов. Запуск платформы Facebook может стать серьезной проблемой для YouTube. Ведь до этого популярнейший видеохостинг владел 46 % глобального рынка потоковой музыки, за исключением Китая.

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