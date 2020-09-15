Украинские футбольные телеканалы за год терпят убытки в миллионы долларов. Расходы каналов превысили доходы на $5 млн, передает UA-Футбол.

Согласно данным, телеканалам «Футбола» за год удалось заработать около 5 млн долларов, в основном, благодаря кабельным операторам и статье «спонсорство». В то же время расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций составили порядка $10 млн. Это значит, что ежегодно каналы могут уходить в минус на $5 млн.

По данным ресурса, такую ситуацию ранее обрисовал директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов. Еще зимой он говорил, что ежегодно убытки спортивной группы каналов составляют миллионы долларов.

Еще хуже дела обстоят у канала 2+2, доход которого в 2019 году составил не более $1 млн. При этом 1+1 Media потратила на права на показ матчей «Динамо», «Зари», «Карпат», «Днепра-1» и «Десны» в сезоне 2019/20 около 100 млн гривен.

Примечательно, что по данным Big Data UA во второмполугодии 2020 года группе украинских спортивных каналов удалось значительно увеличить долю телесмотрения — восстановление трансляций футбольных баталий положительно отразилось на показателях каналов этой тематики.

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