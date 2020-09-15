Американская компания Sandvine призналась, что предоставила Беларуси технологию для мониторинга и фильтрации сетевого трафика. Вероятно, именно эта система использовалась для блокировки сайтов и мессенджеров в период с 9 по 12 августа, передает Бабель.

Согласно данным, оборудование Sandvine известно как глубокая пакетная проверка (DPI), оно позволяет фильтровать до 40% сетевого трафика. Исходя из правительственных документов, именно такую технологию приобрел Беларусский национальный центр обмена трафиком.

По словам главного технического директора Sandvine Александра Хаванга, Беларусь действительно может использовать оборудование компании для блокировки сайтов и мессенджеров. Однако, заметил Хаванг, ограничение доступа к определенным материалам на сайтах не является нарушением прав человека.

Напомним, 9 августа пользователи из Беларуси начали жаловаться на отсутствие доступа к социальным сетям и поисковым системам. Сайты с доменом .by. были недоступны также и для иностранных пользователей.

Власти Беларуси винили в отсутствии доступа к сайтам кибератаки. В то же время правозащитные организации называли это государственным интернет-шатдауном.

Через три дня доступ восстановили. Однако отсутствие интернета принесло Беларуси многомиллионный ущерб. За три дня отсутствия доступа к сети республика потеряла $170 миллионов.

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