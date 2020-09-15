Национальная Ассоциация Вещателей: местная журналистика – под угрозой уничтожения со стороны глобальных цифровых платформ

Цифровые гиганты проводят политику, которая ограничивает возможности местных телерадиостанций монетизировать свой контент в интернете, – заявляют в NAB.

Ежедневно из-за океана к нам приходят различные новости дня – шоу-бизнес, происшествия, спорт и т.д. Так и сейчас, в американской Национальной Ассоциации Вещателей (NAB) выразили опасения касательно угрозы для местной журналистики, которая исходит от нескольких цифровых технологических платформ.

В заявлении, переданном в подкомитет по антимонопольному, коммерческому и административному праву при Комитете Палаты представителей по вопросам судопроизводства в США президент и генеральный директор NAB Гордон Смит отмечает, что несколько мощных цифровых технологических платформ технологий (среди которых – Google, YouTube и Facebook) ставят местные радиовещательные и телестанции в крайне сложное и невыгодное конкурентное положение, препятствуя реализации их миссии служить общественным интересам.

«Местная журналистика сегодня находится под угрозой из-за доминирующего конкурентного положения горстки технологических компаний, работающих на цифровом рынке», – говорится в заявлении NAB.

Вещательные станции должны использовать цифровые платформы для эффективного охвата своей аудитории, однако у станций имеется мало возможностей при работе с цифровыми гигантами, контролирующими доступ к контенту, – сказал Смит в заявлении, поданном NAB. Он утверждает, что из-за доминирующей роли технологических платформ, выступающих в качестве контролёров распространения контента, их односторонние алгоритмы принятия решений и ранжирования негативно влияют на способность радио- и телестанций доставлять сообществам местные новости и информацию.

Такое положение вещей вызывает особое беспокойство, поскольку данные алгоритмы всегда отдают предпочтение общенациональным, а не местным источникам контента, отдавая приоритет спорному и поляризующему контенту и источникам мнений высококачественной журналистике, и поэтому они могут затруднить небольшим местным издателям доступ к аудитории, сказал Смит.

«Массовый отток рекламодателей на другие платформы оказал очень сильное влияние на местных вещателей, – сказал Смит. – Станции, работающие на региональных и местных рынках с ограниченной экономической базой пострадали в непропорционально большой степени, поскольку любая существенная потеря доходов оказывает чрезмерное влияние на их способность покрывать основные фиксированные расходы, необходимые для работы, а также для производства либо закупки новостей и других программ».

Сегодня не так уж много телеканалов может похвастаться прибылью от трансляции местных новостей, а многие радиостанции, работающие на рынках любого размера, изо всех сил пытаются сделать местные программы новостей финансово жизнеспособными.

Смит также указал на отсутствие прозрачности в отношении цифровых платформ, которые налагают ограничения на рекламу, и политики, которая ограничивает способность станций эффективно монетизировать свой собственный контент в интернете. «Технологии, лежащие в основе этих платформ, и установленная в одностороннем порядке политика наносят ущерб местным центрам качественной журналистики…. Получение центов при вложении доллара не позволяет теле- и радиостанциям в первую очередь возмещать значительные расходы, связанные с производством местного контента».

В NAB заявили, что поддерживают разработку законодательства для решения данных проблем, в том числе – Закона о конкуренции и защите журналистских материалов, который позволит вещательным компаниям и другим информационным ресурсам вести коллективные переговоры с цифровыми платформами относительно условий, на которых их контент может распространяться в интернете. Соответствующий законопроект уже внесён в Сенат.

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