Motorola готовится презентовать новый смартфон с поддержкой 5G. Устройство получило название Kiev, передает Лига.Tech.

Согласно данным, дату выпуска и стоимость нового устройства компания пока не сообщает. Однако предполагается, что Motorola Kiev будет самым доступным бюджетным 5G-смартфоном.

Ожидается, что смартфон будет использовать новый Snapdragon 690 5G от Qualcomm с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также можно будет использовать SD-карту для расширения внутренней памяти. Устройство получит операционную систему Android 10.

Размер дисплея пока неизвестен, но по слухам, у гаджета будет OLED-панель с разрешением Full HD, частотой 60 Гц и поддержкой HDR. Смартфон будет оснащен фронтальной камерой на 16 мегапикселей, а также тремя основными с 48-мегапиксельным, 8-мегапиксельным и 2-мегапиксельным датчиками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.