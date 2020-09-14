Во Франции представители местной власти требуют временного моратория на 5G. Мэры почти 70 городов просят запретить использование технологии, пока не будут проведены «демократические дебаты» по поводу целесообразности ее внедрения, передает REGNUM.

Согласно данным, 68 представителей местной власти во Франции опубликовали открытое письмо в издании «Воскресный журнал». В письме они требовали ввести мораторий на использование 5G до лета 2021 года, а также провести «демократические дебаты» по строительству сетей пятого поколения во Франции.

Мэры городов заявили, что решение избрать внедрение 5G стратегической целью Франции «не прошло надлежащей публичной консультации». Как известно, на сентябрь в стране было запланировано распределение частот, однако меcтные власти уверены, что технология 5G не настолько полезна, как о том говорят мобильные операторы.

В частности, авторы письма акцентируют внимание на вреде технологии для окружающей среды, в частности на то, что ее мощность приведет к скорому исчерпыванию невосстанавливаемых природных ресурсов. Кроме того, говорится о том, что пока еще полностью не доказана безопасность 5G для здоровья людей.

Однако министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр высказался в поддержку 5G. По его словам, введение моратория может стать «трагической ошибкой» для страны.

«Необходимо, чтобы мы внедрили 5G. Если произойдет задержка, мы рискуем сделать подарок нашим противникам и экономическим соперникам… Мы лишимся наиболее продвинутых разработок в сферах медицины, управления электроэнергетикой и транспортом», — заявил министр.

Напомним, в августе внедрению 5G пытались препятствовать в Украине. Жители столицы вышли на митинг и требовали остановить внедрение технологий пятого поколения, поскольку «вопросы увеличения электромагнитного облучения рассматриваются НКРСИ без широкого обсуждения с обществом».

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