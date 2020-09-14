«Медиа Группа Украина» повысит цены для провайдеров. Цены увеличатся на 30%, передает Телекритика.
Как сообщил директор МГУ по стратегии и развитию Федор Гречанинов, увеличение цен будет немного выше уровня инфляции. По данным ресурса, об инфляции в 30% в скором времени могут заявить и другие медиагруппы.
Отмечается, что в следующем году повышение цен на 30% планирует 1+1 media. Медиагруппа увеличит стоимость линейных прав своих шести каналов («1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», УНИАН, «Бигуди»).
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