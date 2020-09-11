Netflix работает над созданием украинского интерфейса. Об этом пишет НВ Бизнес.

Согласно данным, точная дата запуска Netflix в украинской версии пока неизвестна. Ожидается, что работы по локализации интерфейса для украинских пользователей займут до года.

Стоит отметить, что с конца прошлого года видеосервис занялся добавлением украинских субтитров к некоторым своим фильмам и сериалам. К примеру, субтитры на украинском языке уже можно выбрать при просмотре сериалов «Карточный домик», «Викинги», «Южный парк», а также фильмов «Веном», «Диктатор» и т.д.

Напомним, в августе Netflix совместно с компанией Apple Tree анонсировали скорое начало работы над новым полнометражным фильмом. Впервые съёмки фильма от Netflix пройдут в Украине.

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