Vodafone запустил сеть LTE 900 МГц в Одесской области. На сегодня 4G в диапазоне 900 МГц охватывает более 1600 населенных пунктов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, LTE 900 МГц от Vodafone появилась на территории 90 небольших населенных пунктов Одесской области. Таким образом доступ к 4G получили около 140 тысяч человек.

Сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1600 населенных пунктах и охватывает свыше миллиона человек, проживающих в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой областях.

«Ранее в небольших населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, это открывает новые возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, на прошлой неделе Vodafone запустил сеть 4G LTE900 в Винницкой области, обеспечив скоростным интернетом еще 126 небольших населенных пунктов, в которых проживает почти 124 тысячи человек.

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