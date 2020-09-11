Киевстар обеспечил покрытие 4G в ряде популярных туристических мест Украины. В рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного оператором и Государственным агентством по развитию туризма, компания организовала доступ к сети четвертого поколения на озере Синевир и склонах горы Говерла, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, помимо Синевира и Говерлы, 4G от Киевстар уже доступна в: Аскания-Нова на Херсонщине, Историко-культурном комплексе «Запорожская Сечь» на острове Хортица, Национальном дендрологическом парке «Софиевка» в Умани, Хотинской и Аккерманской крепостях.

При этом, отмечает оператор, за один только июль сетью четвертого поколения воспользовалось немалое количество туристов. К примеру, на озере Синевир было больше 9000 абонентов Киевстар, которые совместно потратили 7700 гигабайт трафика. Средняя скорость мобильного интернета здесь была более 20 Мбит/c.

На Говерле скоростным интернетом воспользовалось 6500 абонентов Киевстар, потратив вместе 1300 гигабайт.

Напомним, в начале месяца Киевстар расширил покрытие 4G в 18 областях Украины. Оператор построил 266 новых базовых станций 4G, благодаря чему связь четвертого поколения стала доступна еще в 1260 населенных пунктах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.