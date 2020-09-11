Контрактные клиенты Vodafone теперь смогут приобрести новый iPhone со скидкой. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Речь идет о iPhone SE 2020 на 64 ГБ. Акционная модель доступна в трех цветах — черном, красном и белом. Согласно условиям акции, модель в ограниченном количестве будет доступна со скидкой в 3000 грн.

По словам директора по маркетингу Vodafone Retail Михаила Иванцова, данный формат давно практикуется в США и Европе. В Украине он всегда был трудноосуществим из-за развитого серого и черного рынка продажи гаджетов.

«По данным наших аналитиков, в Украине более 60% неофициальных смартфонов производства Apple. Благодаря прямым контрактам Vodafone с производителями и официальными поставщиками, «iPhone по контракту» становится реальным и для украинцев. Этот пилотный проект является частью нашей большой цели – сформировать в Украине цивилизованный рынок белого мобильного ритейла», — сказал он.

Итак, для приобретения iPhone SE 2020 со скидкой необходимо заключить контракт с Vodafone на один год пользования тарифом Red XL, а также оформить годовую страховку телефона «СмартОК» за 1680 грн. Проект продлится до 18 октября 2020 года включительно.

Напомним, в конце прошлого месяца Vodafone запустил трейд-ин по обмену старых устройств на новые. Оператор предлагает пользователям сдать свои старые устройства, обменяв их на любой новый, доступный в продаже в магазине Vodafone.

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