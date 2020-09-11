В следующем году Китай выведет на орбиту 12 спутников для испытания технологии Интернета вещей в космосе. Китайская корпорация космической науки и промышленности (CASIC) приступит ко второму этапу реализации проекта «Синъюнь», пишет Синьхуа.

Сообщается, что целью проекта «Синъюнь» является создание первого в Китае низкоорбитального узкополосного созвездия спутников на основе технологий связи Интернета вещей, управляемого дочерней компанией CASIC — Xingyun Satellite Co.

В мае текущего года CASIC отправила в космос два спутника «Синъюнь-2 01/02». Это ознаменовало завершение первого этапа строительства созвездия спутников для тестирования IoT в космосе. В общей сложности компания планирует вывести на орбиту в общей сложности 80 спутников в течение трех лет.

«Спутники используют технологию межспутниковых лазерных линий связи, что позволяет орбитальным спутникам осуществлять связь через большие расстояния и, следовательно, повышать производительность услуг связи в реальном времени», — пишет ресурс.

Отмечается, что космический Интернет вещей будет иметь широкий охват и позволит легко подключаться в любую погоду и в различных областях. Таким образом инженеры компании надеются закрыть слепую зону, на которую не распространяется покрытие сотовых операторов.

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