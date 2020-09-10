«Яндекс» планирует выпустить ТВ-приставку с поддержкой собственной мультимедийной платформы. Новинку могут презентовать уже в сентябре, передает Кабельщик.

Согласно данным, компания получила разрешение на импорт в страны Евразийского экономического союза устройства на ОС Android и Linux. По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, стоимость приставки может составить от 3 до 5 тысяч рублей (1100-1800 грн).



При этом, говорит Муртазин, преимущества такой приставки над аналогичными устройства других брендов отметить тяжело. Вероятно, новое устройство рассчитано на уже имеющуюся у «Яндекс» аудиторию.

Отмечается, что у «Яндекс» уже есть своя медиаплатформа на базе Android, но без поддержки Google Play. Вместо этого платформа предлагает собственный магазин, где можно скачать приложения крупнейших кинотеатров, в частности ivi, Okko, Megogo, Tvigle и TVzavr. Ожидается, что новое устройство компании будет поддерживать аналогичный набор сервисов.



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