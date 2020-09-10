Телеканал Xsport закодирует свой спутниковый сигнал с 1 октября. Вместо системы кодирования BISS вещатель будет использовать Verimatrix, как и все украинские телеканалы, сообщает телеграм-канал TV Post.

Согласно данным, информация о предстоящем кодировании с определенной периодичностью транслируется на Xsport в виде бегущей строки. Причин кодирования канал не сообщает. Как предполагает TV Post, это могло быть требованием 1+1 media.

Отмечается, что в последнее время программная сетка Xsport сильно изменилась — сейчас телеканал больше похож на развлекательный, чем на классический спортивный. В эфире стало значительно меньше спорта, в то же время появились сразу три слота голливудского кино.

Напомним, в июле текущего года компании «ГФК Юкрейн» и «ИНФО-сапиенс» провели исследование рынка спутникового телевидения Украины для оценки текущей ситуации и перспектив развития. Оказалось, что более трети зрителей по-прежнему надеются, что каналы будут раскодированы.

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