Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) приняла решение о блокировке доступа к порталу sharavoz.сom, который осуществляет незаконную деятельность по распространению телевизионных программ.

После мониторинга LRTK установила, что администратор сайта sharavoz.сom не подавал регулятору уведомления о начале деятельности по оказанию услуг доставки телевизионных программ потребителям в Литовской Республике.

Такими действиями администратор указанного веб-сайта нарушил требования Закона об общественной информации, согласно которому лица, желающие заниматься распространением телевизионных программ в интернете среди потребителей Литовской Республики, должны уведомить LRTK в установленном правовыми актами порядке.

В соответствии с Законом об общественной информации, LRTK обратилась в Вильнюсский окружной административный суд с просьбой обязать поставщиков сетевых услуг (интернет-провайдеров), заблокировать доступ к пиратскому сервису sharavoz.сom. Соответствующее разрешение было выдано 27 августа.

Таким образом, провайдеры должны выполнить это решение LRTK не позднее пяти дней с момента его получения.

Пользователи же, пытающиеся получить доступ к незаконному сервису интернет-телевидения, будут перенаправлены на информационную страницу stop.rtk.lt.

Напомним, осенью прошлого года по решению LRTK в Литве были заблокированы два сайта с пиратским контентом.

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