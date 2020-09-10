УПЛ планирует запустить собственный телеканал со спортивными трансляциями и программами. На вчерашнем заседании рабочей группы стало известно, что запуск канала, вероятнее всего, будут осуществлять на OTT-платформе.

По словам исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, на начальных этапах для нового спортивного канала может использоваться уже существующая платформа OTT, однако в дальнейшем может появиться и собственная.

«Сейчас все больше склоняются в сторону ОТТ-сервиса. Возможно на начальных этапах будет сотрудничество с ОТТ-сервисом, который есть сейчас, но в любом случае это должен быть свой собственный, который нужно будет разработать», – сказал он.

Медиаэксперт Александр Глущенко отметил, что в дальнейшем канал может вырасти до привлечения других видов спорта и показывать не только футбольные трансляции.

«Создание «единого телепула», телеканала УПЛ и ОТТ-платформы, где будут собраны прямые трансляции и видеоархив матчей команд Премьер-Лиги в недалеком будущем может стать реальностью и бытностью. Сейчас прорабатываются юридические, технические и экономические аспекты. Мы все понимаем, что профессиональный футбол, как и любой другой вид спорта, — это бизнес, который должен зарабатывать, эволюционировать и развиваться. Задумка нетривиальна для телевизионного рынка. Это запуск телеканала, который будет доступен внутри Украины. Продажа прав на чемпионат и матчи международным платформам и сервисам. Запуск собственного сервиса, позволяющего украинцам в любой точке мира быть причастным к украинскому спорту, в частности — футболу. Я думаю, что со временем, можно будет говорить о полноценной спортивной платформе с привлечением других видов спорта и их популяризации», — прокомментировал Глущенко.

Напомним, рабочая группа для создания УПЛ ТВ была собрана в начале сентября, в нее вошли представители клубов УПЛ и медиа-эксперты. Заседания будут проходить каждую неделю.

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