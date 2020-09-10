Представлена новейшая версия операционной системы, под управлением которой работает большинство смартфонов в мире.

Android отказался от практики использования названий десертов и сладостей для наименования основных новых версий, достигнув, очевидно, «творческого потолка» в 9-ой версии, которая получила довольно странное название «Pie» («Пирог»). Разработчиков Android, видимо, не особо радовала перспективная возможность того, что версия Android 10 получит название в стиле «Quince Jelly» («Желе из айвы»), однако, возможно, кто-то сегодня и жалеет, что в названиях систем не был увековечен, к примеру, рисовый пудинг.

В любом случае, не особо новые функции, не вызывающие особого восторга, в обновлённой системе сгруппированы в три категории: управление разговорами, управление подключенными устройствами и управление конфиденциальностью. Для функции перетаскиваемых уведомлений теперь выделен специальный раздел для активных разговоров, который призван упростить управление ими – в случае, если вы принимаете участие сразу в нескольких диалогах одновременно.

Есть в новой версии системы новая функция записи экрана, которая расширяет возможности захвата экрана на видео, что может, впрочем, иметь интересные последствия для конфиденциальности. Длительное нажатие кнопки питания теперь также вызывает панель управления подключенными устройствами, в том числе такими, как подключенный дом и подключенный автомобиль, поскольку телефон всё чаще начинает выполнять роль пульта дистанционного управления для всего остального.

В то время как функция записи экрана может поставить под угрозу конфиденциальность других людей, сам пользователь смартфона получает дополнительную защиту благодаря наличию набора инструментов, дающих ему больший контроль за уровнем доступа приложений к функциям телефона. В системе также присутствует функция автоматического обновления повышенной конфиденциальности и безопасности через Play Store.

Похоже, что данное обновление системы внедряется быстрее, чем обычно, при этом пользователям Pixel, как всегда, принадлежит приоритет. Однако, отдельная интрига состоит в том, что одновременно обновление получает и ряд китайских производителей смартфонов (но не Huawei). На видео, размещённом под данной публикацией, вы можете увидеть обзор новых функций. Они не очень интересны, но каждый раз, когда выходит обновление программного обеспечения, от которого зависит большая часть мира в плане мобильной связи, на него стоит обратить внимание.

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