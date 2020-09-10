Новое исследование потребительских предпочтений, проведенное агентством Parks Associates, показало, что 62% американских домохозяйств, пользующиеся широкополосным интернетом, являются подписчиками традиционных услуг платного телевидения через кабельного или спутникового провайдера. Для сравнения – в первом квартале 2019 года доля таких домохозяйств составляла 69%. Несмотря на это, среднее количество просмотров видео в неделю выросло до более чем 37 часов на одно домохозяйство.

«Бурный рост возможностей просмотра и доступа к видео через Интернет случился в то же самое время, когда было принято множество указаний, связанных с карантинными ограничениями. Домохозяйства всё больше и больше полагаются на службы OTT в качестве платформы для развлечений высокого качества. Всплеск потребления онлайн-видео, сокращение числа домохозяйств, пользующихся исключительно услугами служб платного ТВ, и переход на просмотр программ платного телевидения в Интернете увеличивают разрыв между OTT и традиционным платным ТВ. Традиционные службы стремятся перейти в облако, чтобы объединить в себе всё лучшее от платного телевидения и OTT», – сказал Стив Нейсон, директор по исследованиям Parks Associates.

«Мы являемся свидетелями повсеместного изменения парадигмы в индустрии платного телевидения, когда операторы признают преимущества использования облачного телевидения в качестве основы для своей инфраструктуры», – отметил генеральный директор подразделения Media & Telecom в компании Kaltura Нуно Санчес.

«Всего пять лет назад считалось невозможным обеспечить из облака качество обслуживания операторского уровня. С экономической стороны это воспринималась как слишком дорогая затея, и казалось, что операторы связи не согласятся с предполагаемой потерей контроля, связанной с использованием для предоставления услуг платного телевидения открытого Интернета. Однако, сегодня у нас есть транснациональные операторы платного телевидения, которые считают Cloud TV (облачное телевидение) лучшим в своём классе решением для предоставления услуг будущего».

«Облачное телевидение сочетает в себе гибкость, скорость и удобство использования нескольких экранов OTT с надёжностью, надежностью и масштабом платного ТВ. Мы в компании Kaltura рады представившейся нам возможности возглавить процесс преобразования облачного телевидения для нужд операторов платного ТВ, медиа-компаний и вещательных компаний по всему миру», – добавил Санчес.

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