Netflix создал единое подразделение глобального телевидения. Его руководителем назначили Белу Баджариа, передает Интерфакс.

Сообщается, что Бела Баджариа пришла в компанию в 2016 году и ранее отвечала за международный контент. Теперь она заменит Синди Холланд и возьмет на себя ответственность за все сериалы производства Netflix как на английском, так и на других языках.



Как заявил недавно ставший содиректором компании Тед Сарандос, он хотел, чтоб телевизионным направлением руководил один человек, как и киноподразделением Netflix.

«Я хотел упростить то, как работают наши команды, ответственные за контент. Одна команда занимается кино во главе со Скоттом Стабером и еще одна — телевидением, которым теперь будет руководить Бела Баджариа», — пояснил Сарандос.

Напомним, недавно Netflix открыл свободный доступ к некоторым фильмам и сериалам из своей библиотеки. Десять известных картин доступны бесплатно даже для незарегистрированных пользователей, в том числе и в Украине.

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