Правительство Франции представило план стимулирования экономики после COVID-19, предусматривающий выделение инвестиций на сумму 100 миллиардов евро, которая включает в себя четверть миллиарда евро для развития оптико-волоконных сетей в сельских районах страны. Об этом пишет издание Mobile Europe.

Правительство взяло на себя обязательство инвестировать дополнительно 240 миллионов евро в утверждённый ранее проект «Очень высокая скорость доступа во Франции», реализуемый с 2013 года, с целью ускорения предоставления возможностей подключения к услугам высокоскоростной широкополосной связи в труднодоступных районах страны.

В правительстве заявили, что новые инвестиции потребовались по нескольким причинам. В первую очередь потому, что пандемия COVID-19 и связанный с ней экономический спад создали неблагоприятные условия для инвестиций в оптоволокно, а также потому, что период карантина подтвердил мысль о том, что высокоскоростной интернет стал незаменимым.

Этот шаг поможет Франции достичь поставленных целей в плане развития возможностей для широкополосного подключения. Первоначально целью плана «Очень высокая скорость доступа во Франции» было достижение показателя, который государство назвало «комфортной» скоростью широкополосного доступа – 8 Мбит/сек, которая должна была быть гарантирована во всех помещениях на территории Франции к концу этого года, с увеличением её до 30 Мбит/сек к концу 2022 года. Ранее в этом году была поставлена новая цель: к 2025 году довести оптоволокно до всех зданий.

Правительство предоставит на протяжении осени дополнительную информацию тем, кто имеет право на получение финансирования для развертывания оптоволокна, а сама финансовая помощь будет выделена в 2021 году.

В настоящее время Франция находится посредине рейтинга европейских стран по уровню развития оптико-волоконных сетей.

В последних данных FTTH Council Europe/IDATE, опубликованных в апреле, указывается уровень проникновения в 25.6% по состоянию на прошлый год, и эта цифра включает как услугу оптоволокно до квартиры (FTTH), так и услугу оптоволокно до здания (FTTB), что ставит Францию на 16 место в рейтинге ЕС-28. Тем не менее, Франция возглавила список по темпам роста количества домов, охваченных волокном, по крайней мере, в абсолютном количестве: за 12 месяцев здесь был отмечен прирост в 3.5 миллиона помещений.

Благодаря таким инициативам, как нынешнее «финансовое вливание» в развитие волокна, Франция будет продолжать подниматься в рейтинге стран по уровню проникновения оптоволокна в текущем году и в последующие годы.

Последствия карантинных ограничений во многих европейских странах вполне могут привести к резкому росту числа абонентов оптоволоконной связи – если это позволят финансы – поскольку всё большее количество людей будет стремиться продолжать работать из дома.

Однако, вне зависимости от международной «гонки за лидерство» в данном сегменте, французские телекоммуникационные компании в последние несколько лет упорно работали над тем, чтобы расширить свои волоконные сети. Дополнительная финансовая поддержка для обеспечения покрытия тех областей, которые трудно подключить, лишь добавит им сил.

Эммануэль Макрон, который, безо всякого сомнения, рассчитывает выиграть президентские выборы 2022 года, не перестаёт твердить о преимуществах, которые принесёт создание новых рабочих мест, интеграция цифровых технологий и т.д., которые повлечёт за собой расширение доступности высокоскоростной широкополосной связи. А телекоммуникационные компании рассчитывают на получение реальной прибыли, которое последует за расширением охвата волоконных линий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.