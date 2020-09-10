Отраслевая рабочая группа будет использовать открытый исходный код для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи.

Технологические гиганты Amazon, Apple и Google, которые решили объединить свои усилия с Zigbee Alliance ради создания единой платформы умного дома с открытым исходным кодом, намерены представить черновой вариант спецификации уже к концу 2020 года и предложить полноценный стандарт в 2021 году.

В альянсе Zigbee Alliance между тем сообщают, что количество его участников выросло с нескольких десятков компаний до более чем 145 активных членов.

Цель участников состоит в том, чтобы осуществить разработку и поспособствовать продвижению на рынок нового, не требующего выплаты отчислений стандарта связи, который должен повысить совместимость между продуктами категории «умный дом», поставив при этом во главу угла вопрос безопасности.

Проект «Connected Home over IP» («Подключенный дом через IP») предназначен для среды устройств категории «умный дом», которые включают в себя системы управления освещением и электрическими приборами, средства управления HVAC (термостаты, блоки переменного тока), системы контроля доступа (дверные замки, гаражные двери), системы безопасности (датчики, детекторы), оконные жалюзи/шторы, телевизоры, точки доступа, мосты и т.д.

О запуске проекта было объявлено в декабре прошлого года, когда он был представлен как будущий единый стандарт, который упростит производителям устройств создание оборудования для умного дома.

«Цель состоит в том, чтобы в разрабатываемые в будущем устройства можно было легко добавлять поддержку всех трёх основных голосовых помощников – Amazon Alexa, Apple Siri и Google Assistant одновременно», – говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Zigbee Alliance.

В свою очередь, это упростит установку и настройку устройств для умного дома в рамках выбранной вами системы. В число компаний-членов правления альянса Zigbee Alliance входят IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (ранее была известна как Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy, Wulian и ряд других.

«Мы чрезвычайно рады тому, что четыре новые международные стратегические компании – ASSA ABLOY, Resideo, STMicroelectronics и Tuya – делегировали своих представителей в совет директоров Zigbee Alliance и активно участвуют в продвижении проекта», – заявили в альянсе.

Задача проекта «Connected Home over IP» («Подключенный дом через IP») состоит в том, чтобы упростить разработку для производителей и повысить совместимость для потребителей.

Основанный на интернет-протоколе (IP) проект нацелен на обеспечение связи между различными устройствами в рамках умного дома, мобильными приложениями и облачными службами, а также на определение чёткого набора сетевых технологий на основе IP для сертификации устройств, – сообщила ранее компания Apple.

Отраслевая рабочая группа для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи будет использовать открытый исходный код.

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