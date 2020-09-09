4-5 сентября в Одессе прошло одно из наиболее значимых отраслевых событий в Украине в сфере телекоммуникаций, медиа и контента — Telecom Ukraine.

Конференция объединяет профильные ассоциации, представителей национальных регуляторов и власти, отраслевых и международных производителей, поставщиков современного телекоммуникационного оборудования и других представителей, заинтересованных в развитии отрасли для обмена опытом и построении новых партнерских отношений для дальнейшего сотрудничества.

Основатель и СЕО украинского стартапа ОМО Вадим Сидоренко поделился с рынком ключевыми трендами в сфере интернета вещей и инсайтами — почему сейчас лучшее время для того, чтобы строить этот рынок в Украине.

В рамках конференции прошла 5-я церемония Telecom Awards 2020, где жюри отметили ОМО в 4-х номинациях:

открытие года;

инноватор года — Вадим Сидоренко, основатель и СЕО;

решение года для бизнеса — лауреаты второй премии. Всего в номинации были поданы 9 проектов;

решение года для массового рынка — лауреаты второй премии.

В этих номинациях экспертная комиссия обращала внимание на инновационные подходы, достижения и влияние на развитие отрасли. Жюри высоко оценили достигнутые результаты OMO.

«Мы благодарны и рады такому признанию со стороны рынка. Но именно это внимание заставляет нас ускоряться. Мы еще быстрее набираем темп и взлетаем», — отметил Вадим Сидоренко, основатель и СЕО.

Всеукраинская премия Telecom Awards — это уникальная награда для лучших компаний и персоналий телеком- и медиаиндустрии от сообщества Telecom Ukraine. Ежегодно высокопоставленные эксперты оценивают перспективные и инновационные проекты, прорывы и открытия, общую деятельность компаний и личные достижения профессионалов своего дела.

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