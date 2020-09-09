Группа, имитировавшая деятельность розничных продавцов видео, обманным путём заставляла оптовых дистрибуторов DVD и Blu-ray дисков, доставлять им диски за несколько недель до их официального выпуска.

Согласно заявлениям представителей правоохранительных органов, прекращена деятельность пиратской группы, которая на протяжении почти десяти лет получала Blu-ray диски с ещё не изданными фильмами и телепрограммами для их последующей продажи.

Министерство юстиции США объявило об аресте двух членов так называемой Sparks Group, которые вступили в преступный сговор с целью распространения пиратского контента и занимались этим, по крайней мере, с 2011 года. Кроме того, Европол отключил десятки серверов, связанных с данной группой, которая, как утверждается, была одной из крупнейших пиратских организаций на планете, ведущих деятельность через сеть интернет.

Первый подозреваемый, 50-летний Джордж Брайди, был арестован на Кипре, а его 36-летний партнёр, Джонатан Корреа, был задержан в Олате, штат Канзас (США). Третий член, 39-летний норвежец Умар Ахмад, пока остаётся на свободе.

Группа якобы прекратила свою пиратскую деятельность, заявив, что они являются розничными продавцами домашнего видео, а затем обманом заставила оптовых дистрибьюторов DVD и Blu-ray поставлять им диски за несколько недель до их фактических дат релизов. После этого, используя специальное компьютерное программное обеспечение, злоумышленники взламывали защиту авторских прав на дисках, дабы затем копировать контент и распространять его через интернет.

«В процессе своей преступной деятельности Sparks Group успешно воспроизвела и распространила сотни фильмов и телешоу до момента их розничного выпуска, среди которых, в частности, были все фильмы, выпущенные крупными производственными студиями», – говорится в обвинительном заключении.

Для распространения пиратских копий группа использовала потоковые сайты, пирринговые и торрент-сети, а также прочие серверы. Контрафактные медиа также были помечены такими именами, как «искры», «дроны», «вездеходы», «гекконы» и «спринтер» и другие.

По приблизительным оценкам Министерства юстиции США, Sparks Group нанесла киностудиям убытки на сумму в десятки миллионов долларов. Неясно, каким образом следователи идентифицировали и задержали подозреваемых, но Европол сообщает о том, что международные правоохранительные органы отключили 60 серверов, которые группа использовала для размещения пиратских медиа.

«Сервера располагались по всему миру – в Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канаде, Латвии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Южной Корее», – добавили в Европоле.

Всем троим подозреваемым грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения на протяжении пяти лет за нарушение авторских прав. Брайди также грозит максимальное наказание в виде 20 дополнительных лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств и ещё пять лет за сговор с целью перемещения украденного имущества.

«Этот кейс подтверждает, что все цивилизованные страны продолжают активную борьбу с пиратством, в том числе в формате международного сотрудничества, и считают это тяжким преступлением, наносящим значительный ущерб правообладателям. Независимо от того, где и как долго пираты осуществляли свою преступную деятельность, ответственность неотвратима и это только вопрос времени», – Вячеслав Миенко, директор Инициативы «Чистое небо».​

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