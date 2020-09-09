В Украине появился новый способ приобретения SIM-карты. Компания EasyPay запустила платежные терминалы с функцией продажи и обмена карт мобильных операторов. К проекту присоединился lifecell, передает UBR.

Согласно данным, с помощью новых терминалов можно обменять сим-карту формата 3G на формат 4G. Стоимость такой услуги составит 50 грн. К слову, по данным мобильных операторов, около 40% украинцев до сих пор используют «симки» с поддержкой сети третьего поколения.

Также в терминале доступна функция приобретения нового стартового пакета. для каждого нового пользователя система генерирует случайный номер телефона. Стоимость услуги составляет 100 грн, в то время как в магазине lifecell покупка аналогичного стартового пакета обошлась бы в 150 грн.

Кроме того, пользователи могут самостоятельно выбрать любой свободный номер мобильного телефона lifecell. В зависимости от номера, стоимость такой услуги составит от 150 до 3500 грн.

На сегодня в тестовом режиме уже запущены шесть таких терминалов. Они расположены в Киеве, преимущественно в столичных торгово-развлекательных центрах.

Отмечается, что в недалеком будущем такие терминалы можно будет использовать для для выдачи или продажи карт любого типа – банковских, лояльности и т.д.

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