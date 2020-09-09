Группа народных депутатов выступила с предложением обязать телеком-операторов установить оборудование, позволяющее правоохранителям получать информацию об абонентах. Предполагается, что такая информация может выступать как электронное доказательство при проведении следственных действий, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, операторы будут вынуждены предоставлять временный доступ правоохранителям к информации об абонентах, получении ими услуг, их длительности, содержании и маршрутах передачи данных. Соответствующее оборудование телекомщики должны будут установить за свой счет, а также следить за недопущением несанкционированного доступа к нему.

По словам депутатов, такая информация может фигурировать в качестве электронного доказательства в ходе уголовного производства. Это могут быть текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., а также виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных, «другая информация в электронной форме».

«Сегодня специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что информация, полученная от оператора, должна храниться в течение всего времени уголовного производства, но по ходатайству владельца электронного доказательства следователь, прокурор и суд могут выдать его копии или, при необходимости, оригинал.

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