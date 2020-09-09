Samsung Electronics и LG Display прекращают поставки дисплеев для Huawei. Такое решение было принято в связи с ограничениями со стороны властей США, передает Mind.
Согласно данным, обе компании решили отказаться от сотрудничества с Huawei с момента вступления санкций в силу — с 15 сентября. При этом в LG Display отметили, что со стороны компании данный шаг не будет иметь колоссальных последствий, поскольку она продавала китайскому техногиганту мало панелей.
Как известно, Samsung Electronics на днях заключила контракт с американским оператором Verizon. Samsung обязуется первой поставлять оператору оборудование для 5G с 30 июня 2020 года до 30 декабря 2025 года включительно. В то же время компания получает выход на новых клиентов и возможность отхватить большую долю рынка.
Напомним, в августе Huawei анонсировала закрытие производства чипов Kirin. Вторая волна американских санкций привела к тому, что производственные партнёры Huawei прекратили принимать новые заказы на изготовление чипсетов для китайского производителя смартфонов. Производство по существующим контрактам будет прекращено 15 сентября.