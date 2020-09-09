Российский спутник «Экспресс-80», выведенный на орбиту в июле текущего года, был поврежден. Предположительно, причиной неполадки стал космический мусор, передает РИА Новости.

Сообщается, что спутник получил повреждение при довыведении в рабочую точку. По предварительным данным, поломка затронула бортовые системы космического аппарата.

При этом, сообщает ресурс, двигатель спутника остался цел, потому «Экспресс» продолжает довыведение. Ситуация окончательно прояснится, когда аппарат прибудет в рабочую точку.

Как сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, столкновение спутника с космическим мусором может иметь серьезные последствия для аппарата, поскольку на космических скоростях масштабы разрушения даже от небольших объектов могут быть колоссальными.

«Против мелких пылинок там есть защита, но, как только объект становится тяжелее и растет скорость, как в учебнике физики, получается пропорциональное разрушение. Как правило, на космических скоростях энергия столкновения превращается в тепло. Эти скорости намного выше, чем скорость выстрела из винтовки, можно себе представить размер разрушения. Аппарат на такие воздействия не рассчитан», — сказал Моисеев.

Напомним, 31 июля 2020 года ракета-носитель «Протон-М» вывела в космос спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Эти космические аппараты были изготовлены ИИС им. Решетнева и предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа к интернету, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах.

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